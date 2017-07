Bezirk Kufstein

Stein brach aus Felswand: Kletterer bei Sturz schwer verletzt

Dramatische Szenen in Kufstein in 1780 Metern Höhe: Ein Tscheche will die Wand entlang klettern, als sich plötzlich ein handgroßer Stein löst. Er stürzt mehrere Meter ab, muss schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen werden.