Inzing – Mit Verletzungen mussten ein 26-jähriger Imster und sein vierjähriger Sohn nach einem Frontalzusammenstoß in Inzing am Montagabend in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden.

Der Oberländer war gegen 19 Uhr auf der Landesstraße L11 unterwegs, als plötzlich ein entgegenkommendes Auto auf seine Fahrspur geriet und frontal in seinen Wagen prallte.

Der Lenker des anderen Fahrzeugs – ein ebenfalls 26-jähriger Mann aus dem Bezirk Innsbruck-Land – hatte die Kontrolle auf der Regenfahrbahn verloren.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitten sowohl der Oberländer als auch sein Sohn, der auf der Rückbank in einem Kindersitz angeschnallt war, Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden, die L11 war zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt. (TT.com)