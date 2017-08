Mayrhofen – Ein 51-jähriger Osttiroler ist am Dienstag bei Hangsicherungsarbeiten oberhalb des Stillupspeichers bei Mayrhofen im Zillertal schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, hatte der Mann das Gleichgewicht verloren, als er Eisenschienen an einer Holzschalung anbringen wollte. Er stürzte in der Folge zwischen Felsen und Arbeitsbühne rund 30 Meter über steiles und felsiges Gelände ab.

Der 51-Jährige kam schließlich auf einem Felsvorsprung auf und blieb dort bewusstlos liegen. Ein Arbeitskollege verständigte sofort die Rettungskräfte und stieg mit weiteren Mitarbeitern zu dem Verunfallten ab. Der Osttiroler wurde vom Notarzthubschrauber mittel Tau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen. (APA)