Leutasch, Imst – Bei einem Auffahrunfall in Leutasch ist am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer (62) so schwer verletzt worden, dass er an Ort und Stelle wiederbelebt werden musste. Der Tiroler war gegen 15 Uhr auf der Kreuzung Leutascher Straße/Bodenstraße auf einen vor ihm fahrenden Pkw aufgefahren. Dieser wurde von einem 60-Jährigen aus Deutschland gelenkt.

Dabei stürzte der 62-Jährige und zog sich schwerste Verletzungen zu. Ersthelfer und Kräfte der Rettung Seefeld kämpften um das Leben des Mannes. Nach erfolgreicher Reanimation wurde er mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Trotz intensiver Befragungen konnte der genaue Unfallhergang und damit die Schuldfrage nicht geklärt werden. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Biker auf Hahntennjochstraße schwer gestürzt

Auch in Imst ist es am Dienstag zu einem schweren Motorradunfall gekommen. Ein Deutscher Biker (36) war in einer Linkskurve auf der Hahntennjochstraße über den Straßenrand hinausgeraten. Dann prallte er seitlich gegen eine Felswand und wurde wieder zurück auf die Straße geschleudert. Dort blieb er dann schwer verletzt liegen. Nach der Erstversorgung flog ihn ein Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Zams. (TT.com)