Auf der Hahntennjochstraße in Imst ist am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer (36) schwer gestürzt. Der Deutsche war nach einer Linkskurve über den Straßenrand hinausgeraten. Dann prallte er seitlich gegen eine Felswand und wurde wieder zurück auf die Straße geschleudert. Dort blieb er dann schwer verletzt liegen. Nach der Erstversorgung flog ihn ein Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Zams. (TT.com)