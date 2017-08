Kals – Im Bereich des Schutzhauses Adlersruhe am Großglockner stürzte am Dienstag gegen 20.15 Uhr der Notarzt-Hubschrauber Martin 4 ab. Es befanden sich vier Personen an Bord, wie durch ein Wunder gab es nur einen Leichtverletzten.

Die Besatzung war gerade bei einem Einsatz mit einem Herzinfarkt-Patienten, als der Heli nach dem Start in 3450 Metern Höhe von einer Windböe erfasst wurde und abstürzte. Danach kippte der Hubschrauber um. Entgegen erster Informationen ist der Heli nicht aus einer Höhe von 50 Metern abgestürzt, wohl aber einiger Meter. Das bestätigte auch die Flugrettung in einer Aussendung. Die Leistelle Tirol sprach demnach etwa eine Stunde nach dem Geschehen von einer „harten Notlandung“.

Bei dem Verletzten handelt es sich ersten Erhebungen zufolge um den Notarzt. Er erlitt beim Aufprall einen Nasenbeinbruch. Ansonsten dürften alle Passagiere durch enormes Glück ohne Verletzungen davongekommen sein. Sowohl der Verletzte als auch der Herzinfarkt-Patient wurden von dem mit einem Nachtsichtgerät bestückten Notarzthubschrauber C7 ins Tal geflogen. Die zwei übrigen Heli-Insassen bleiben bis morgen auf der Hütte.

Im Alpengasthof Lucknerhaus in Kals bezogen am Abend alle verfügbaren Einsatzkräfte aus dem Bezirk Stellung. Der Hubschrauber des Innenministeriums liefert von Lienz aus Material zur Unfallstelle. Bislang ist noch unklar, ob der Heli wieder von selbst ins Tal fliegen kann oder geborgen werden muss. Eine Entscheidung darüber erfolgt erst am Mittwoch. (TT.com)