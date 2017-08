Ellmau — Bei Arbeiten vor dem Berggasthof „Jochstubn" in der Skiwelt Wilder Kaiser in Ellmau kam es am Mittwoch gegen 11.30 Uhr zu einem schweren Gasunfall. Zwei Monteure aus Niederösterreich, 52 bzw. 57 Jahre alt, dürften bei einer routinemäßigen Überprüfung eines Flüssiggastanks in einem rund 1,50 Meter tiefen Schacht nach einem Gasaustritt erstickt sein.

Ein Fischer, der sich an einem nahe gelegenen Teich aufhielt, hatte, laut LKA-Chef Walter Pupp, den Hergang beobachtet. Zuerst sei einer der Monteure in den Schacht gestiegen. Der zweite, der am Schachtrand stehen geblieben ist, habe irgendwann laut gesagt, dass man ein "Problem" habe. Daraufhin sei auch er hinabgestiegen.

Fischer wollte nach dem Rechten sehen



Als die beiden Arbeiter über längere Zeit nicht mehr auftauchten, wollte der Fischer nach dem Rechten sehen. Am Grund des Schachtes entdeckte er dann die leblosen Körper der beiden Niederösterreicher. Er schlug sofort Alarm, für die Männer kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Der Fischer dürfte dabei selbst das Gas eingeatmet haben. Er musste mit Vergiftungserscheinungen ins Kufsteiner Krankenhaus eingeliefert werden, konnte aber inzwischen wieder entlassen werden.

Details zu Unfallhergang und -ursache sind noch unbekannt. Einsatzkräfte von Polizei, Rettung und Feuerwehr sind vor Ort. Beamte des Landeskriminalamtes wurden an die Unglücksstelle geflogen. Die Unglücksstelle wurde weiträumig abgesperrt. Eine weitere Gefährdung durch das Gas sei deshalb ausgeschlossen, sagt LKA-Chef Pupp. (TT.com)