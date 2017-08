Ellmau — Bei Arbeiten vor dem Berggasthof „Jochstubn" in der Skiwelt Wilder Kaiser in Ellmau kam es am Mittwoch gegen 11.30 Uhr zu einem schweren Gasunfall. Zwei Monteure dürften bei einer routinemäßigen Überprüfung eines Propangastanks in einem Schacht nach einem Gasaustritt erstickt sein. Für die Männer kam jede Hilfe zu spät. Laut LKA-Chef Walter Pupp wurde eine weitere Person bei dem Unfall verletzt.

Details zu Unfallhergang und -ursache sind noch unbekannt. Einsatzkräfte von Polizei, Rettung und Feuerwehr sind vor Ort. Beamte des Landeskriminalamtes wurden an die Unglücksstelle geflogen. (TT.com)