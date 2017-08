Wie es zum Absturz des Rettungshubschraubers Martin 4 am Dienstagabend bei der Erzherzog-Johann-Hütte am Großglockner kam, das ist vorerst nicht geklärt. Für Heli-Tirol-Chef Roy Knaus ist aber sicher: „Wir sind knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Den Insassen ist glücklicherweise nicht viel passiert. Das ist das Wichtigste." Videoaufnahmen die von der Hütte aus gemacht wurden, zeigen die Dramatik des Unfalls.

Als der Patient den Notarztheli besteigt und die Maschine aufsteigt, gerät sie ins Trudeln und stürzt kurz darauf ab — knapp neben einer steilen Felswand kommt sie zu liegen. Eine Person am Boden kann sich gerade noch retten. Die Insassen bleiben letztlich, bis auf den verletzten Notarzt, unbeschadet.

In der Nachbetrachtung sagt Knaus: „Der Wind hat wohl eine Rolle gespielt. Man hätte aber wohl noch ein Crew-Mitglied aussteigen lassen können." Was sich auf die Gewichtsverteilung ausgewirkt hätte. Die Flugunfallkommission hat gestern die Ermittlungen am Wrack (Totalschaden mit drei Millionen Euro) aufgenommen. (mw)