Innsbruck – Ein Fußgänger wird im Bezirk Schwaz von einem Auto angefahren. Die Lenkerin war, wie sich anschließend herausstellt, betrunken. Der Mann stirbt zehn Tage nach dem Unfall. Im Bezirk Kitzbühel gerät ein junger Lenker mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn, kollidiert mit einem Mopedfahrer. Dieser erliegt kurz darauf seinen schweren Verletzungen. Der Autofahrer steht unter Alkoholeinfluss. In Osttirol verursacht ein Autolenker einen schweren Unfall, drei Personen werden teils schwer verletzt. Der junge Mann war stark betrunken. Das sind nur drei von 17 schweren Unfällen, die in den vergangenen vier Wochen von Alko-Lenkern in Tirol verursacht worden sind.

Im ersten Halbjahr 2017 verzeichnete die Tiroler Polizei wieder mehr Verkehrsunfälle, bei denen Alkohol im Spiel war. Laut Aussendung wurden bei Schwerpunktkontrollen im ganzen Land rund 93.000 Lenker (2016: rund 87.000) auf Alkohol getestet. 1611 wiesen dabei einen zu hohen Alkoholwert auf. 2016 waren es 1531. Von den heuer erwischten Alko-Lenkern hatten 1087 mehr als 0,8 Promille, 554 zwischen 0,5 und 0,8 Promille. Im Vorjahr lagen 1011 über 0,8 Promille und 520 zwischen 0,5 und 0,8 Promille.

Was gerne vergessen wird: Je höher der Alkoholspiegel, desto größer das Unfallrisiko. So steigert sich das bei einem Promille-Wert von 1,0 das Unfallrisiko auf das Siebenfache, bei 1,2 Promille schon auf das Zwölffache. Bei 1,8 Promille steigt es sogar auf das 30-fache an. Aber auch am Morgen nach einer feucht-fröhlichen Nacht ist es besser, die Finger vom Lenkrad zu lassen, mahnt die Polizei. Denn was viele vergessen: Der Alkohol im Körper ist nicht schon nach ein paar Stunden verschwunden. Pro Stunde wird nämlich nur etwa 0,1 Promill abgebaut.

Auch für die kommenden Wochen kündigt die Tiroler Polizei „intensive Kontrollen“ an. Ziel sei es, Fahrten im alkoholisierten Zustand und Alkohol-Unfälle zu verhindern sowie verantwortungsbewusste Verkehrsteilnehmer vor alkoholisierten Autofahrern zu schützen. „Jeder schwere Verkehrsunfall ist mit viel Leid für die Opfer und deren Angehörigen verbunden, deshalb ist größtmögliche Verkehrssicherheit ein wichtiges Anliegen für die Polizei“, wird Markus Widmann, Kommandant der Landesverkehrsabteilung, in der Aussendung zitiert. (TT.com)