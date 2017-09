Sistrans – Was ein gemütlicher Grill-Nachmittag werden hätte sollen, endete am Samstag für eine Familie in Sistrans in einer Tragödie. Gegen 12 Uhr hatte der 39-jährige Hausbesitzer einen Gasgrill auf der Terrasse in Betrieb genommen, aus bisher unbekannter Ursache griff das Feuer auf die Gasflaschen über.

Der Mann brachte zuerst seine Kinder in Sicherheit, um bei seiner Rückkehr an den Brandort festzustellen, dass die Holzfassade des Reihenhauses bereits in Flammen stand. Das Feuer griff auch auf das Nachbarhaus über, bevor der Brand von den Feuerwehren Sistrans, Lans und Innsbruck unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden konnte.

Personen wurden nicht verletzt. Das Haus des 39-Jährigen wurde durch das Feuer unbewohnbar. (TT.com)