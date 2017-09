Gegen 11 Uhr parkte am Samstag eine 49-jährige Einheimische mit ihrem Auto rückwärts aus einem Parkplatz in Wattens aus. Dabei touchierte sie eine 90-jährige Frau, die gerade hinter dem Fahrzeug vorbeiging. Die Fußgängerin stürzte, wobei sie sich schwere Verletzungen am Bein zuzog. Sie wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Hall eingeliefert. (TT.com)