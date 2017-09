Vals – In den Zillertaler Alpen stürzte am Samstag gegen 16 Uhr ein Bergsteiger 200 Meter in die Tiefe. Der 43-jährige Österreicher, Mitglied einer sechsköpfigen Klettergruppe, war sofort tot. Er hatte sich gemeinsam mit den anderen auf dem Rückweg ins Tal von der Nordwest-Wand des Fußsteins abgeseilt. Bei einem Standplatz wollte er seine Kletterschuhe ausziehen und Bergschuhe überstreifen. Dabei drohte sein Rucksack in die Tiefe zu fallen.

Der 43-Jährige schnappte nach seinem umkippenden Rucksack und verlor dabei selbst das Gleichgewicht. Er stürzte über die steile Wand in die Tiefe. Wegen eines Gewitters verzögerten sich die Bergungsarbeiten, der Tote konnte erst nach eineinhalb Stunden mit dem Hubschrauber geborgen werden. (TT.com)