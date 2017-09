Weiz, Wels – Drei Kleinkinder wären am Samstag in der Steiermark und in Oberösterreich beinahe ertrunken. Ein dreijähriger Bub ist nach einem Badeunfall in Weiz reanimiert worden. Laut Polizeiangaben dürfte der Bub in einem unbeobachteten Moment in das Erlebnisbecken in einem Freibad gefallen sein. Das Kind wurde von einem Mann und seinem Sohn entdeckt und an den Beckenrand gebracht.

Mitarbeiter des Weizer Schwimmbades führten die Reanimation des Kindes durch. Nach der Versorgung durch Notarzt und Rettung wurde das Kind mit einem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Graz geflogen.

Kinder trieben leblos im Wasser

Ebenfalls in der Steiermark musste ein fünjähriges deutsches Urlauberkind reanimiert werden. Der Bub ist am Samstag in Stainach-Pürgg (Bezirk Liezen) in ein Schwimmbecken gestürzt. Laut Polizei dürfte der 34-jährige Vater den Buben aus den Augen verloren haben, das Kind lag am Grund eines 1,30 Meter tiefen Beckens im Freibad.

Der 18-jährige Cousin des Buben und ein 54-jähriger Badegast aus Vorarlberg zogen den Fünfjährigen aus dem Wasser. Der Vorarlberger begann sofort mit der Reanimation, bis der Herzschlag wieder einsetzte. Das Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.

In Oberösterreich war es ein dreijähriges Mädchen, das in einem Garten in Wels in ein Schwimmbecken stürzte. Die 23-jährige Mutter rettete ihre Tochter, die reglos im Pool trieb. Die Rettung konnte das Mädchen reanimieren, berichtete die Polizei Oberösterreich. Sie wurde in das Klinikum Wels gebracht.

Die Mutter ging kurz vom Garten ins Haus, um einen Saft zu holen. Als sie zurückkam, trieb die Dreijährige in dem Schwimmbecken. Die 23-jährige Frau holte das Mädchen sofort aus dem Wasser und schrie um Hilfe. Eine Nachbarin hörte die Frau und verständigte die Rettung. Den Sanitätern gelang es das bewusstlose Mädchen wiederzubeleben. (APA)