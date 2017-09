St. Margarethen/Raab – Ein 57-jähriger Steirer ist am Samstag in St. Margarethen an der Raab (Bezirk Weiz) von einem Baggerlöffel am Kopf getroffen und schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte der Mann Arbeiten an einem Erdkeller durchgeführt, als sich der etwa 200 Kilogramm schwere Baggerlöffel löste und zu Boden fiel.

Der Baggerfahrer, ein 37-jähriger Steirer, und der 82-jährige Vater des Unfallopfers leisteten Erste Hilfe. Die Rettung brachte den Mann ins Landeskrankenhaus Weiz. (APA)