Sautens – Nach einem ungewöhnlichen Unfall mit Sachschaden in Sautens ist die zuständige Polizei Oetz jetzt auf der Suche nach dem fhrerflüchtigen Lenker. Der Unbekannte fuhr zwischen Freitagabend und Samstagfrüh in Sautens durch die Silbergasse. An einer Stelle gibt es eine Fahrbahnverengung, die so schmal ist, dass man nur mit entsprechend schmalen Fahrzeugen durchkommt.

Der Autofahrer dürfte aber auf stur geschalten und es trotzdem versucht haben. Die Folge: Das Auto streifte am Mauerwerk des Gebäudes an mehreren Stellen, wobei letztlich auch der Schutzkasten der TIGAS für den Hausanschluss schwer beschädigt wurde.

Aufgrund zurückgebliebener Fahrzeugteile ist davon auszugehen, dass es sich um ein weißes Fahrzeug der Marke Ford, vermutlich Modell Transit, Tourneo oder Connecto handelt. Das Fahrzeug dürfte auf beiden Längsseiten schwer beschädigt worden sein (Spiegel, Felgen, Seitenwand, etc). Um zweckdienliche Hinweise unter Tel. 059133/7106 wird gebeten. (TT.com)