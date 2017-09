Igls – Einbrecher stiegen am Wochenende in ein Hotel in Igls ein. Sie drückten ein gekipptes Fenster aus und gelangten so in einen Waschraum. Nach Durchsuchung der Räumlichkeiten konnten sie mit einem Tablet flüchten.

In Zirl war es die Volksschule, die die Einbrecher unsicher machten. Im Turnsaal zwickten sie ein Vorhängeschloss ab und brachen einen Schrank gewaltsam auf. Offensichtlich ohne Beute flüchteten die Täter durch eine der unversperrten Fluchttüren. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise. (TT.com)