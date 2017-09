Thiersee – Ein 54-jähriger Deutscher wurde am Montag bei einem Motorradunfall auf der Thiersee Landesstraße in Fahrtrichtung Kufstein schwer verletzt. In einer leichten Rechtskurve brach das Hinterrad seines Motorrades aus. Er touchierte eine Betonstützwand an der linken Straßenseite und kam bei einer Leitschiene zu Sturz.

Der Motorradlenker erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Am Motorrad entstand erheblicher Schaden. (TT.com)