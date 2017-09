Eine 69-jährige Osttirolerin war am Dienstag gegen 13.00 Uhr am Bergweg in Thurn in Richtung Schoberköpfl unterwegs. Unterhalb des „Goisele“ rutsche die Frau aus und stürzte über steiles, felsdurchsetztes Gelände 20 Meter ab. Sie blieb im Auslauf des Berghanges liegen und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Osttirolerin wurde von ihrer Begleiterin erstversorgt und schließlich mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Lienz geflogen. (TT.com)