St. Ulrich a.P. – Ein Großaufgebot der Feuerwehren der Region musste am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr zu einem Großbrand beim Heizkraftwerk in St. Ulrich am Pillersee ausrücken. Laut ersten Informationen der Feuerwehr stand dort die Lagerhalle der Anlage in Vollbrand, der Bereich mit der technischen Infrastruktur dürfte nicht betroffen gewesen sein.

Den Einsatzkräften gelang es nach rund zwei Stunden den Brand unter Kontrolle zu bringen, am Abend waren dann noch umfangreiche Nachlöscharbeiten notwendig, ehe „Brand aus“ gegeben werden konnte. Verletzt wurde nach Auskunft der Feuerwehr niemand, die Brandursache ist noch unklar. (TT.com)