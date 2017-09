Rom/Trient – Ein österreichischer Alpinist ist am Dienstag am südlichen Hang des Marmolada-Massivs in der Trentiner Gemeinde Rocca Pietore abgestürzt. Der 48-Jährige wurde geborgen und in ein Krankenhaus in Trient eingeliefert, wo eine Beinfraktur festgestellt wurde, teilten die Rettungsmannschaften am Mittwoch der APA mit. Angaben über die Herkunft des Österreichers gab es nicht.

Der Zustand des Alpinisten sei nicht besorgniserregend, hieß es. Zu weiteren zwei Einsätzen kam es am Dienstagnachmittag für Bergsteiger, die sich verletzt hatten. (APA)