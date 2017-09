Maria Alm – Eine russische Touristin ist am Mittwoch bei einer Bergtour im Hochkönig-Gebiet im Gemeindegebiet von Maria Alm (Bezirk Zell am See) tödlich verunglückt. Laut Polizei verlor die 34-Jährige gegen 10 Uhr auf einer am Gipfelgrat befindlichen Steilstufe das Gleichgewicht und stürzte 150 Meter über die Felsen. Ihr 36-jähriger Begleiter war nur zwei Meter hinter ihr, konnte aber nicht helfen. (APA)