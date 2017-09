Innsbruck – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagvormittag in Wilten ereignet. Eine 59-jährige Österreicherin fuhr um etwa 7.43 Uhr mit ihrem Auto auf der Tiroler Straße stadteinwärts. Sie parkte den Pkw in der Schöpfstraße. Just in dem Moment, als sie die Fahrertüre öffnete, fuhr eine Fahrradfahrerin vorbei. Die Fahrradfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und stürzte über die geöffnete Autotüre.

Die 55-jährige Innsbruckerin zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Die Pkw-Lenkerin war mittelstark alkoholisiert, schreibt die Polizei. (TT.com)