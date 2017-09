Innsbruck – Nach dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Moped in Innsbruck bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Ein 55-jähriger Österreicher fuhr in der Nacht auf Freitag um kurz vor Mitternacht auf der Innstraße in Richtung Nordosten. Auf der Höhe von Haus 95 wechselte der Mann auf die linke Fahrspur. Dabei blinkte er, berichtet die Polizei. Ein unmittelbar nachkommender Mopedlenker mit Mitfahrer fuhr an dem Pkw links vorbei. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision.

Wer der Mopedlenker war, ist noch unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Inspektion Wilten (Tel. 059133/7591) zu melden. (TT.com)