Mumbai – Nach dem Einsturz eines Wohnhauses in der indischen Metropole Mumbai ist die Zahl der Todesopfer auf 34 gestiegen. Rettungskräfte hätten in der Nacht zwölf weitere Leichen geborgen, darunter drei Kinder, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Ein etwa 100 Jahre altes fünfstöckiges Gebäude im geschäftigen Viertel Bhendi Bazaar war am Donnerstagmorgen aus zunächst unbekannter Ursache eingestürzt. Der Polizei zufolge wurden 17 Überlebende geborgen und verletzt in Krankenhäuser gebracht. Bis zu zwei Menschen wurden demnach noch unter den Trümmern vermutet.

Das Haus stand seit sechs Jahren auf einer Liste der Behörden von 800 einsturzgefährdeten Gebäuden in Mumbai (früher Bombay), wie der Lokalabgeordnete Amin Patel im indischen Fernsehen sagte. Die Behörden des Bundesstaates Maharashtra kündigten eine Untersuchung an.

Der Einsturz war der dritte innerhalb von gut zwei Monaten in der Stadt an Indiens Westküste. Es wird ein Zusammenhang zum heftigen Monsunregen vermutet, der die Finanz- und Film-Metropole am Dienstag überschwemmt und lahmgelegt hatte. Dabei waren mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen.