Verkehrsunfall

Schwerer Unfall zwischen Traktor und zwei Autos in Kufstein

In der Schubertstraße (B171) in Kufstein ereignete sich am Freitagabend ein schwerer Unfall zwischen einem Traktorgespann und zwei Pkw. Drei Personen wurden verletzt. Die Bundesstraße war am Abend in beiden Richtungen gesperrt.