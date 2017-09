Um 16.20 Uhr geriet am Freitag in Zell am Ziller ein 67-jähriger Mann beim Zuschneiden von Brennholz mit der Hand in eine laufende Tischkreissäge. Dabei wurde ihm der linke Daumen fast vollständig abgetrennt. Der Verletzte wurde nach Erstversorgung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)