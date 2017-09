Telfs – Brandalarm am Freitagnachmittag in einer Tiefgarage in der Gertrud-Fussenegger-Straße in Telfs: Gegen 16 Uhr wurde die Telfer Feuerwehr alarmiert, dass ein dort abgestellter Pkw in Brand geraten sei. Unter Einsatz von schwerem Atemschutz konnten die Flammen von den Einsatzkräften gelöscht werden.

Ob es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt oder Brandstiftung handelte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Verletzt wurde niemand, am Auto entstand Totalschaden. (TT.com)