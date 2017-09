Kufstein – Ein 20-jähriger Tiroler war am Freitagnachmittag in Kufstein mit seinem Pkw im Bereich der Sparchnerbrücke unterwegs. Aus ungeklärter Ursache geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dabei in das entgegenkommende Fahrzeug einer 49-jährigen Tirolerin. Beide Lenker wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und mussten ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht werden. (TT.com)