Kals a G. – Vier ungarische Bergsteiger verirrten sich am Samstagabend am Großglockner. Gegen 21 Uhr setzten sie nahe der Stüdlhütte (Kals) einen Notruf ab, da sie aufgrund des Schneefalls den Weg zur Hütte nicht mehr finden konnten. Zwei Bergretter, die sich zu dem Zeitpunkt in der besagten Hütte befanden, machten sich sofort auf den Weg zu den vier unverletzten Ungarn und lotsten sie zurück in die Unterkunft, wo sie die Nacht verbrachten. (TT.com)