Angath – Ein deutsches Ehepaar war am Sonntag in seinem Wagen auf der Inntalautobahn auf dem Weg in Richtung Kufstein. Unmittelbar nach der Rasstätte Angaht kam die 82-jährige Lenkerin mit dem Wagen von der Fahrbahn ab. Laut Polizei fuhr so rund 70 Meter auf der Böschung. Dabei streifte das Auto mehrere Bäume und Sträucher.

Schließlich prallte der Wagen frontal gegen einen Baum und blieb entgegen der Fahrtrichtung liegen. Andere Autofahrer halfen der Frau und ihrem 76-jährigen Ehemann aus dem Wrack. Beide waren verletzt. Sie wurden von der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)