Hopfgarten im Brixental – Ein Brand zerstörte in der Nacht auf Montag eine Almhütte in der Kelchsau bei Hopfgarten. Ein Landwirt entdeckte das Feuer kurz vor 5 Uhr Früh auf dem Weg zu seiner Hütte im so genanten Kurzen Grund. Er versuchte, das brennende Gebäude zu löschen. „Die Hütte lag zu diesem Zeitpunkt allerdings schon in Schutt und Asche“, schildert ein Beamter der Polizei Hopfgarten gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online. Der Landwirt habe daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte gegen 7 Uhr Brand aus geben.

Die Hütte war zum Zeitpunkt des Brandes unbewohnt. Verletzt wurde niemand. Der Brandermittler war Montagvormittag noch vor Ort, um die Brandursache zu klären. (TT.com)