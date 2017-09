Innsbruck – Ein 65-Jähriger wollte am Montag gegen 10.30 Uhr von einer Innsbrucker Tankstelle in die Pembaurstraße einbiegen. Zeitgleich fuhr ein weißes Auto diese an. Dabei schnitt ihm laut eigenen Aussagen die Lenkerin den Weg ab. Der Motorradfahrer wich aus und streifte den Sockel der Zapfinsel. Dabei verletzte er sich am linken Fuß.

Der Tiroler als auch die Autofahrerin trennten sich, ohne Daten auszutauschen. Erst später bekam der 65-Jährige starke Schmerzen und wurde von der Rettung in die Klinik gebracht.

Die Verkehrsinspektion Innsbruck bittet Zeugen und die Lenkerin des weißen Autos, sich unter Tel. 059133/7591 zu melden. (TT.com)