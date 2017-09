Kaisers – Eine Verletzung am Oberschenkel zog sich ein 55-jähriger E-Bike-Fahrer am Montag gegen 18 Uhr in Kaisers zu, als er gegen einen rückwärts fahrenden Lkw prallte.

Der 46-jährige Lenker manövrierte seinen Firmen-Lkw gerade in dem Zeitraum rückwärts auf der Kaiserer Landesstraße, als der Radfahrer über die Strecke nach unten fuhr. In der unübersichtlichen Kurve sah er das Schwerfahrzeug zu spät und prallte gegen dessen Heck. Dabei kam der Radfahrer zu Sturz. Er wurde mit einem Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus Feldkirch transportiert. Am Fahrrad entstand Sachschaden. (TT.com)