Halbenrain – Ein 21-Jähriger ist am Dienstag in der Südoststeiermark mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, gegen einen Baum gefahren und dabei ums Leben gekommen. Der junge Mann dürfte wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn geschlittert sein. Er stieß gegen eine Eiche mit mehr als einem halben Meter Durchmesser, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mit.

Der Mann aus dem Bezirk Südoststeiermark fuhr gegen 22.35 Uhr auf einer Gemeindestraße in Halbenrain, als er frontal gegen den Baum krachte. Feuerwehr und Rettungskräfte konnten dem Steirer nicht mehr helfen. (APA)