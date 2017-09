Eine 35-jährige Frau hat sich am Donnerstag in der Kletterhalle „Kaiserbad“ in Ellmau schwer verletzt. Die Kitzbühelerin hatte bereits einige Runden absolviert, als sie um kurz nach 17 Uhr in eine Route mit dem Schwierigkeitsgrad 6+/7- einstieg. Nach etwa fünf Metern konnte sie den Griff nicht halten. Da sie vergessen hatte, das Sicherungsgerät am Hüftgurt einzuhängen, stürzte die Frau ab.

Der Ehemann, der auch vor Ort war, setzte einen Notruf ab. Die Verletzte wurde in die Klinik Innsbruck geflogen. Sie erlitt schwere Verletzungen im Brust- und Rückenbereich. (TT.com)