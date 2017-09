Hopfgarten in Defereggen – Zwei Autofahrer wurden am Donnerstag bei einer Frontalkollision zweier Pkw auf der Defereggental-Landesstraße verletzt. Ein 39-jähriger Lenker aus Ungarn war gegen 22 Uhr mit seinem Fahrzeug von Hopfgarten in Richtung Huben unterwegs, während ein 25-jähriger Osttiroler in die Gegenrichtung fuhr. In der sogenannten Erlachgalerie stießen beide Autos aus bisher ungeklärter Ursache frontal zusammen. Dabei wurden beide Männer unbestimmten Grades verletzt.

Sie wurden nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Laut Polizei dürfte an beiden Autos Totalschaden entstanden sein. Die L 25 war für die Dauer der Berge- und Aufräumarbeiten bis etwa 23 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. (TT.com)