Kundl – Eine 15-jährige Mopedlenkerin und ihre 14-jährige Mitfahrerin wurden am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Kundl verletzt. Die Jugendlichen waren gegen 19:50 Uhr auf der Ing.-Hermann-Lindner-Straße in Richtung Biochemiestraße unterwegs, als ein Autofahrer von einem Parkplatz auf die Straße fuhr und es zur Kollision mit dem Moped kam.

Weder die 15-Jährige, noch der 55-jährige Pkw-Lenker hatten einander sehen können: Auf einem Streifen neben dem Parkplatz versperrte ein abgestellter Kastenwagen den Unfallbeteiligten die Sicht. Der 55-Jährige fuhr wegen der fehlenden Sicht zwar nur langsam vom Parkplatz auf die Straße, die Mofa-Lenkerin konnte einen Zusammenstoß mit der Frontpartie des Fahrzeuges dennoch nicht mehr verhindern.

Die 15-jährige Tirolerin und ihre 14-jährige Begleiterin stürzten samt Moped auf die Straße, schlitterten die Fahrbahn entlang und blieben verletzt liegen. Die beiden Jugendlichen wurden von der Rettung erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Das Moped war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abtransportiert werden. (TT.com)