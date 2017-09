Kematen, Gschnitz – Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr, Bergrettung und Bergwacht sucht seit Samstagvormittag mit Unterstützung eines Hubschraubers nach einem 41-jährigen Einheimischen, der im Großraum Kematen vermisst wird.

Der geistig leicht beeinträchtigte Mann wurde in der Nacht von seinen Eltern als abgängig gemeldet. Er war zuletzt am Freitagabend im Bereich der Völsesgasse in Oberperfuss gesehen worden. Er war mit Jeans und einem gelben Pullover bekleidet.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung (Tel. 059133/7115), „um das Suchgebiet möglicherweise einschränken zu können“, wie die Einsatzleitung gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online sagte. Dieses erstreckt sich momentan über die Gemeinegebiete von Völs, Kematen, Oberperfuss und Ranggen.

Suchaktion auch am Stubaier Höhenweg

Auch am Stubaier Höhenweg oberhalb des Gschnitztals läuft derzeit eine intensive Suchaktion. Ein deutscher Wanderer ist von seiner Frau als vermisst gemeldet worden, weil sie ihn seit Mittwoch nicht mehr telefonisch erreiche. Die Polizei Steinach fand am Samstag das Auto des Vermissten in Neustift im Stubaital. Mit Hubschrauber-Unterstützung wird derzeit vor allem das Gebiet zwischen Innsbrucker- und Bremer-Hütte abgesucht. (TT.com)