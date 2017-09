Amlach – Ein 50-jähriger Mann hat sich am Freitag bei einem Paragleiterabsturz in Amlach schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Samstag berichtet, bekam der Österreicher bei der Startphase Probleme und krachte aus über zehn Metern Höhe auf den steilen Hang. Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde mit einem Notarzthubschrauber in das Spital nach Lienz geflogen. (TT.com)