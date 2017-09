Innsbruck – In der Nacht auf Sonntag wurde in der Dreiheiligenstraße in Innsbruck ein 31-jähriger Fußgänger auf einem Schutzweg vom Auto eines 19-Jährigen erfasst. Gegen 23.30 war der leicht betrunkene Probeführerscheinbesitzer in nordwestlicher Richtung unterwegs, als er den stark betrunkenen Fußgänger übersah. Der 31-Jährige wurde zu Boden geschleudert und unbestimmten Grades verletzt. Das Lichtzeichen der Ampel zum Unfallzeitpunkt ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. (TT.com)