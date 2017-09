Von Toni Zangerl

Schönwies, Starkenbach – Was bislang in den einzelnen Ortsstellen der Tiroler Bergrettung mit ihren rund 4000 Aktiven praktiziert wurde, ging am vergangenen Samstag zum ersten Mal bezirksübergreifend über die Bühne. 80 Mitglieder aus sechs Ortsstellen in den Bezirken Land­eck und Imst probten im Bereich des alten Klettergartens in Starkenbach den Ernstfall.

Begriffe und Übungsinhalte wie Mannschafts-Flaschenzug, Fels-Gletscherexpress, Seilrolle, Standplatzbau, ABC-Schema, Mannschaft-Seilrolle, Erste Hilfe mit Defibrillator und Reanimation sagen dem Beobachter recht wenig.

Aber für die Männer und Frauen der Tiroler Bergrettung sind sie das alltägliche ABC ihrer freiwilligen Tätigkeit im Dienst der Allgemeinheit. Und deshalb stellen sie sich unzählige Stunden zur Verfügung, wenn es gilt, stets auf dem aktuellsten Stand zu sein.

Neues Material, neue Berge­techniken, neue Ausrüstung und perfekte Kommunikation müssen ständig geprobt werden. „Denn Zeit und klaglose Bergung sind im Ernstfall entscheidend“, sagten Übungsleiter Walter Föger und Ortsstellenleiter Daniel Föger, beide aus Schönwies. Ihre Ortsstelle ist typisch für das Motto der ersten bezirksübergreifenden Übung.

„Bei uns sind die 43 Mitglieder der drei Orte Schönwies (Bezirk Landeck), Mils und Imsterberg (Bezirk Imst) vereint. Da heißt es über die Grenzen der Bezirke zusammenzuarbeiten. Im Alltag und im Einsatzfall. Entscheidend ist dann, dass alle das Gleiche tun, dass jeder alles können muss und dass die Kommunikation perfekt passt“, sagen die Fögers.

Und für den Imster Bezirksleiter Manfred Prantl, der die Organisation dieser Übung innehatte, steht fest: „Die Anforderungen an die Berg­rettung werden immer höher. Die Ausbildung wird umfangreicher, rechtlich wird es auch immer kniffliger. Daher dienen Übungen wie diese auch der Gewissheit, dass im Ernstfall alles optimal abläuft, um verunfallte Personen bestens retten zu können.“