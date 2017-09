Arzl i.P. – In alkoholisiertem Zustand verursachte eine 53-jährige einheimische Lenkerin am Samstagabend einen Frontalzusammenstoß im Pitztal. Die Frau war um 20.55 Uhr mit mehr als 1,2 Promille im Blut auf der Pitztaler Landesstraße in Arzl unterwegs, als sie auf der nassen Fahrbahn in einer Rechtskurve über die Fahrbahnmitte hinaus geriet. Dort kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Pkw einer 18-jährigen aus dem Pitztal.

Das Auto der jungen Frau rollte nach dem Zusammenstoß rückwärts über eine Böschung und blieb nach etwa sechs Metern in den Bäumen hängen. Beide Lenkerinnen wurden unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht. An den Fahrzeugen entstand schwerer Schaden. (TT.com)