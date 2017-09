Ehrwald – Am Sonntag stiegen zwei Brüder mit ihrem 78-jährigen Großvater im Zugspitzmassiv von der Neustädter Hütte über den so genannten „Stopselzieher“ Klettersteig in Richtung Zugspitzgipfel auf. Es lagen zehn bis 15 Zentimeter Neuschnee. Gegen Mittag erreichten die drei Deutschen auf rund 2600 Metern den ersten gesicherten Bereich des Klettersteigs.

Auf einem Schneebedeckten Fels rutschte der 28-Jährige aus. Er konnte sich am Fixseil mit einer Hand festhalten und einen Absturz verhindern. Dabei renkte sich der Deutsche allerdings die Schulter aus und kam nicht mehr weiter. Eine Gruppe Bergsteiger, die dem Trio nachfolgte, beobachtete den Unfall und setzte einen Notruf ab.

Wegen des dichten Nebels und der schlechten Sicht konnte der Rettungshubschrauber nicht zu dem Verunglückten fliegen. So machten sich insgesamt 20 Mann der Bergrettungen Ehrwald und Grainau zu Fuß auf den Weg. Das Wetter besserte sich am Nachmittag und rund zwei Stunden nach dem Unfall konnte der Notarzthubschrauber aufsteigen und den Deutschen bergen.

Der 28-Jährige wurde im Krankenhaus Reutte ambulant behandelt und anschließend nach Hause entlassen. Sein Bruder und sein Großvater wurden von den Bergrettern und der Tiroler Zugspitzbahn unverletzt ins Tal gebracht. (TT.com)