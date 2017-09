Heiligenkreuz/Bukarest – Bei dem Verkehrsunfall auf der Außenringautobahn (A21) bei Heiligenkreuz (Bezirk Baden) am Sonntag in der Früh sind zwei Frauen und drei Männer ums Leben gekommen. Es seien noch nicht alle Opfer identifiziert, sagte Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion NÖ am Dienstag auf Anfrage. Er sprach von Hinweisen auf die Identitäten.

Zwei Frauen, die in Wiener Krankenhäuser eingeliefert wurden, sind dem Sprecher zufolge stabil und außer Lebensgefahr. Sie gelten als „mit ziemlicher Sicherheit identifiziert“. Überlebt hat den Unfall außerdem eine Jugendliche. Das Mädchen hat Polizeiangaben zufolge Knochenbrüche erlitten und ist demnach ebenfalls schwer verletzt.

Was die Identitäten angeht, setze man auf einen hundertprozentigen Abgleich durch DNA-Proben, sagte Schwaigerlehner. Dazu würden Vergleichsproben aus Rumänien benötigt.

Die Ursache des folgenschweren Unfalls war weiterhin Gegenstand von Ermittlungen. Spurenauswertungen dauerten am Dienstag an. (APA)