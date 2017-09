Schönberg – Auf der regennassen Fahrbahn der Brennerautobahn verlor am Dienstagnachmittag ein 41-jähriger Autofahrer aus Italien die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im Bereich der sogenannten Schönbergkehre prallte das Auto in Fahrtrichtung Brenner mit der Beifahrerseite gegen die Leitschiene, drehte sich und prallte dann noch mit der Fahrerseite gegen die Leitschiene. Schlussendlich blieb der Pkw völlig demoliert auf der ersten Fahrspur stehen.

Im Wagen befanden sich neben dem 41-Jährigen noch zwei weitere Personen – eine 30-jährige Frau aus dem Bezirk Innsbruck-Land sowie ein 25-jähriger Italiener.

Alle Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vom Team des Roten Kreuzes in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Während der Berge- und Aufräumarbeiten musste eine Fahrspur der A13 gesperrt werden. (TT.com)