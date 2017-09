Bern – Ein PC-7-Flugzeug der Schweizer Luftwaffe ist am Dienstag in der Früh im Gebiet Schreckhorn in den Berner Alpen abgestürzt. Dies teilte Luftwaffenkommandant Aldo Schellenberg mit.

Der Pilot des Kleinflugzeuges kam bei dem Absturz ums Leben. Seine Leiche wurde am späten Dienstagabend an der Absturzstelle am Schreckhorn gefunden und identifiziert. Seine Angehörigen seien informiert, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsdepartements. (APA/sda)