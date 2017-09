Venedig – Ein 72-jähriger Österreicher ist am Dienstagabend in Mira bei Venedig tödlich verunglückt. Der Mann, dessen Herkunft von der Polizei nicht bekanntgegeben wurde, war alleine in seinem Auto unterwegs, als er aus noch nicht geklärten Gründen in den Fluss Brenta stürzte, berichtete die Polizei der APA.

Das Auto wurde unter einer Brücke eingeklemmt. Einige Personen, die den Wagen sahen, ihn aber zuerst für ein Motorrad hielten, verständigten die Polizei. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Fahrzeug erst nach zwei Stunden mithilfe eines Krans aus dem Wasser holen. (APA)