Klaus an der Pyhrnbahn – Ein Präsenzdiener ist Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der Phyrnautobahn (A9) bei Klaus (Bezirk Kirchdorf/Krems) ums Leben gekommen. Der junge Mann war mit dem Pkw in Richtung Graz bei der Einfahrt in den Tunnel Falkenstein aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in einen voll besetzten Kleinbus gekracht. Die acht Insassen wurden schwer verletzt, so die Polizei Oberösterreich.

Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät, er wurde durch den Aufprall hinter dem Steuer eingeklemmt. Der Lenker sowie die sieben Mitfahrer des Busses überlebten den Zusammenstoß. Einige von ihnen wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser nach Linz und Salzburg geflogen. Lebensgefährliche Verletzungen erlitt laut Angaben der Polizei offenbar keiner von ihnen.

Die A9 war für mehrere Stunden total gesperrt. Der Verkehr wurde über die B138 umgeleitet, wo es wegen Verkehrsüberlastung zu Staus kam. (APA)