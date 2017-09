Silz – Zur Rettung einer in eine Jauchegrube gestürzten Kuh wurde die Feuerwehr Silz am Mittwochabend alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort am Bachweg wurde das Tier von drei Landwirten mit Reepschnüren über der Jauche gehalten. Sofort wurden die Männer von den Mitgliedern der Feuerwehr Silz unterstützt, da das Tier mehrmals ausstieß und unterzugehen drohte.

Nachdem ein Kran in Stellung gebracht war, wurde das Tier in einer Art „Crashrettung“ mit Rundschlingen an den Vorderläufen aus der Grube gehoben. Nach der Rettung reinigte die Mannschaft der Feuerwehr das Tier noch, bevor es von den Landwirten in einem Anhänger zu seinem Bestimmungsort abgeliefert wurde. Nach knapp einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. (TT.com)